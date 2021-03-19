Son dakika haberleri: Kırşehir'de Kovid-19 denetimleri sırasında esnafa 150 bin maske dağıtıldı
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Son dakika haberleri: Kırşehir'de Kovid-19 denetimleri sırasında esnafa 150 bin maske dağıtıldı

19.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:46
Son dakika haberleri: Kırşehir'de Kovid-19 denetimleri sırasında esnafa 150 bin maske dağıtıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapılan iş yerlerine son bir ayda 150 bin maske dağıtıldı.

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapılan iş yerlerine son bir ayda 150 bin maske dağıtıldı.

Kırşehir Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, AA muhabirine, Kırşehir Valiliğinin koordinasyonunda belirlenen yerlerde her gün denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Denetimlerde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, kontrollü normalleşme döneminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilgili aldığı kararları kontrol ettiklerini belirten Dalgalı, özellikle maske, mesafe ve iş yerlerinin yüzde 50 kapasite ile kullanımı ile ilgili uyarılarda bulunduklarını dile getirdi.

Her hafta yaklaşık 1200 noktada denetim yaptıklarını anlatan Dalgalı, uyarılar ve denetimlerin ardından uygun görülen iş yerine birer paket maske verdiklerini aktardı.

Kentte 15 kişilik 5 ekiple denetimleri sürdürdüklerini vurgulayan Dalgalı, şunları kaydetti:

"Valiliğimizin koordinasyonunda Kovid-19 ile ilgili kurumlar kendi mıntıkalarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ticaret İl Müdürlüğü olarak da biz 5 ekiple yeme içme mekanları, pazar yerleri, sanayi siteleri ve hareketliliğin olduğu yerlerdeki iş yerlerinde her gün denetim yapıyoruz. Kontrollerimizde kontrollü sosyal hayat döneminde alınan kararlarla ilgili kuralları hatırlatıyor ve uyumu konusunda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Başta sanayi siteleri olmak üzere denetim yaptığımız her iş yerine valiliğimizin temini ile bir paket maske veriyoruz. Son bir ayda esnafımıza 150 bin adet maske dağıtımı gerçekleştirdik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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