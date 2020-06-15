Son dakika haberleri | Kırşehir'de kaza yapan araçlar hurdaya döndü: 2 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberleri | Kırşehir'de kaza yapan araçlar hurdaya döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Kırşehir-Aksaray karayolunda hafifi ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Son dakika haberleri | Kırşehir'de kaza yapan araçlar hurdaya döndü: 2 ölü, 2 yaralı
15.06.2020 23:34 | Son Güncelleme: 16.06.2020 01:01

Kırşehir-Aksaray karayolunda hafifi ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırşehir'den Aksaray istikametine giden E.M. idaresindeki 68 HD 705 plakalı hafifi ticari araç ile Ş.K. yönetimindeki 40 BG 007 plakalı otomobil Kesikköprü köyü kavşağında çarpıştı. Kazada B.M. ve M.C.M. hayatını kaybederken, ağır yaralanan sürücüler E.M. ve Ş.K. çevredekilerin yardımıyla sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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