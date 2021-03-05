Son dakika haberleri | Kırşehir'de kavga ettiği Afganistan uyruklu kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırşehir'de, kavga ettiği Afganistan uyruklu kişiyi bıçaklayarak ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı.
Kırşehir'de, kavga ettiği Afganistan uyruklu kişiyi bıçaklayarak ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı.
Nasuh Dede Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan aynı uyruklu B.S'yi bıçakla öldüren A.V.Z'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen A.V.Z, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kırşehir'de, aralarında husumet bulunan Afganistan uyruklu kağıt toplayıcısı A.V.Z. ile B.S. arasında kavga çıkmış, bıçakla yaralanan B.S, kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.
Zanlı A.V.Z, olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız