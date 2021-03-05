Son dakika haberleri | Kırşehir'de kavga ettiği Afganistan uyruklu kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırşehir'de, kavga ettiği Afganistan uyruklu kişiyi bıçaklayarak ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı.