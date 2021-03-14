Son dakika haberleri... Kırşehir'de jandarma ekipleri, sağlıkçılara çiçek dağıttı
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Son dakika haberleri... Kırşehir'de jandarma ekipleri, sağlıkçılara çiçek dağıttı

14.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:27
Son dakika haberleri... Kırşehir'de jandarma ekipleri, sağlıkçılara çiçek dağıttı

Son dakika haberleri... Kırşehir İl Jandarma Komutanlığında görevli personeller, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlıkçılara çiçek dağıttı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığında görevli personeller, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlıkçılara çiçek dağıttı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

Jandarma ekipleri, acil serviste görevli doktor, hemşire ve sağlık görevlilerine çiçek dağıttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür eden jandarma ekipleri, 14 Mart Tıp Bayramı'nda onların yanında olduklarını aktardı.

Sağlık çalışanları da jandarma ekiplerine teşekkür ederek, çiçekler ve gösterdikleri ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretin ardından hastane acil servisi önünde sağlık çalışanları ve jandarma ekipleri, "Birlikte Daha Güçlüyüz" dövizi açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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