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Son dakika haberleri | Kırşehir'de ekmek fiyatları içir zam kararı alındı

Son dakika haberleri | Kırşehir'de ekmek fiyatları içir zam kararı alındı
AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kırşehir'de, 27 Aralık'tan itibaren ekmeğin zamlı fiyattan satılacağı bildirildi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 27 Aralık'tan itibaren ekmeğin zamlı fiyattan satılacağı bildirildi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, tüm fırınlarda 27 Aralık Pazartesi gününden itibaren 200 gram ekmeğin 2,25 liradan satılacağı belirtildi.

Fırıncıların talebi ile bu kararın alındığı ifade edilen açıklamada, "Pazartesi gününden itibaren 200 gram somun, boz pide-lavaş, çiçek ekmek, kepek ekmek, baget ekmek, kepekli baget ekmeğin fiyatının 2,25 lira, 400 gram olan aynı ürünlerin ise 4,50 lira olarak uygulanmasına karar verildi." ifadeleri aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, fırıncıların un fiyatları başta olmak üzere hammaddelere gelen zam dolayısıyla sıkıntı yaşadığını ifade etti.

Bu durum dolayısıyla 15 gün önce Ticaret İl Müdürlüğünde ilçe esnaf odaları, Ticaret ve Sanayi Odası ve üst kuruluşların katılımıyla toplantı gerçekleştirildiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"200 gram somun ekmeğin 2,25 liradan satışa sunulması kararını aldık. Kararımız Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı. Yeni fiyat tarifesi pazartesi gününden itibaren geçerli olacak. Bu süreçte vatandaşlarımızın kaliteli ekmeğe ulaşması için fırıncılarımızın üzerine düşeni yapacağına inanıyoruz. Bunun sağlanması için de gerekli denetimlerin yapıldığından esnafımızın ve vatandaşlarımızın şüphesi olmasın."

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AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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