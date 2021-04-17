Son dakika! Kısıtlamada Kırşehir sessizliğe büründü
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Son dakika! Kısıtlamada Kırşehir sessizliğe büründü

İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ - Haberler | Güncel

Son dakika genel haberi... Kısıtlamada Kırşehir sessizliğe büründü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası açıklanan, yeni koronavirüs kararları ile yeniden düzenlenen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına Kırşehir'de uyuluyor.

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Kısıtlamada Kırşehir sessizliğe büründü

KIRŞEHİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası açıklanan, yeni koronavirüs kararları ile yeniden düzenlenen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına Kırşehir'de uyuluyor.

58 saat boyunca sürecek kısıtlama kapsamında kentteki cadde ve sokaklar boşaldı. Cuma günü akşam 19: 00'da başlayan kısıtlamalar Pazartesi günü sabah 05: 00'de sona erecek. Zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere insanlar gidip gelebilecek. Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere servis şeklinde de satış yapabiliyor.

Son dakika! Kısıtlamada Kırşehir sessizliğe büründü
Son dakika! Kısıtlamada Kırşehir sessizliğe büründü
Son dakika! Kısıtlamada Kırşehir sessizliğe büründü
Son dakika! Kısıtlamada Kırşehir sessizliğe büründü
Son dakika! Kısıtlamada Kırşehir sessizliğe büründü
Son dakika! Kısıtlamada Kırşehir sessizliğe büründü
Son dakika! Kısıtlamada Kırşehir sessizliğe büründü
Son dakika! Kısıtlamada Kırşehir sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ

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