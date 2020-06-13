Son dakika haberleri | Kırşehir'de "Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
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Son dakika haberleri | Kırşehir'de "Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Son dakika güncel haberi: Kırşehir'de düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı"nda kentte yürütülen çalışmalar görüşüldü.

Son dakika haberleri | Kırşehir'de
13.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:28

Kırşehir'de düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı"nda kentte yürütülen çalışmalar görüşüldü.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, dünyanın en önemli sorunlarından birisinin uyuşturucu olduğunu aktardı.

İçişleri Bakanlığının etkili ve kararlı mücadelesi neticesinde hem terör örgütleri ve hem de uyuşturucu kaçakçılarıyla amansız bir mücadele verildiğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Terörün en önemli finansman kaynağından birinin de uyuşturucu olduğunu biliyoruz. İlimizde de emniyet ve jandarma teşkilatımız başta olmak üzere ilgili kurumlarımızla birlikte uyuşturucu ile kararlı bir mücadele yürütmekteyiz. Kentimizdeki kurumlarımızın uyuşturucu ve bağımlılık yapan her türlü maddeyle mücadelesi konusunda yürüttükleri çalışmaları sık sık gözden geçiriyoruz. Uyuşturucu ile mücadelemiz tavizsiz şekilde sürecektir. Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede bu toplantıda aldığımız kararlar önemli katkı sunacaktır."

İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık, İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanı Ömer Ulu da "Ülkemiz genelinde olduğu gibi Kırşehir'de de uyuşturucu ile etkin bir mücadele sergilenmektedir. Bağımlılıkla mücadelede yürütülen çalışmaları başarıyla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya ilgili kurum temsilcileri ile yetkililer katıldı.

Kaynak: AA

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