DEAŞ üyesi 7 sanık hakim karşısına çıktı
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DEAŞ üyesi 7 sanık hakim karşısına çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
DEAŞ üyesi 7 sanık hakim karşısına çıktı

Kırşehir'de haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 6'sı tutuklu 7 sanık, hakim karşısına çıktı.

Kırşehir'de haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 6'sı tutuklu 7 sanık, hakim karşısına çıktı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Irak uyruklu tutuklu sanıklar A.Y.R.H, A.N.M.A.K, A.H.J.A.H, E.M.T.H.H, M.N.A.H, Q.M.S.K.H ve tutuksuz sanık O.S.S.S. ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu 24 şüpheliden 8'i tutuklanmış, sanıklarla ilgili farklı davalar açılmıştı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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