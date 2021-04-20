Son dakika haberleri! Kırşehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda video etkinliği yapılacak
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Son dakika haberleri! Kırşehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda video etkinliği yapılacak

Son dakika haberleri! Kırşehir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda video etkinliği yapılacak
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kırşehir Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde dijital ortamda video etkinliği planladığı bildirildi.

Kırşehir Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde dijital ortamda video etkinliği planladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Evimiz Okulumuz, Odamız Sınıfımız" sloganıyla internet ortamından etkinlik yapılacağı belirtildi.

Tüm öğrencilerden şiir ve şarkılar içeren videolar gönderilmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sevgili çocuklar, 'Evimiz Okulumuz, Odamız Sınıfımız" diyerek bayraklarla, resimlerle süslediğiniz odalarınızda okuduğunuz şiirleri, şarkıların videosunu 22 Nisan Perşembe Günü saat 14.00'e kadar bilgi@kirsehir.bel.tr adresine ya da 0552 450 40 40, 0543 641 40 30, 0542 810 09 59, 0530 693 13 46 whatsapp hatlarına gönderebilirsiniz, videolarınız 23 Nisan günü belediyemizin sosyal medya hesaplarından yayınlanacaktır."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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