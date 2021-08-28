Son dakika haberleri! Kırsalda bulduğu cisim elinde patlayan kişi öldü, eşi ve iki çocuğu yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Ağrı'nın Diyadin ilçesinde hayvan otlatırken bulduğu cisim elinde patlayan kişi öldü, eşi ve iki çocuğu yaralandı.