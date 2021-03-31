Son dakika haberleri! Kırmızı kategorideki Aksaray'da halk otobüsleri denetlendi
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Son dakika haberleri! Kırmızı kategorideki Aksaray'da halk otobüsleri denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Kırmızı kategorideki Aksaray'da halk otobüsleri denetlendi

Son dakika haber... Çok yüksek riskli iller arasında kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da polis ve zabıta ekipleri halk otobüsleri üzerinde uygulama ve denetim yaptı.

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Çok yüksek riskli iller arasında kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da polis ve zabıta ekipleri halk otobüsleri üzerinde uygulama ve denetim yaptı.

Korona Virüs salgınının yaygın olduğu ve çok yüksek riskli iller arasında kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da Vali Hamza Aydoğdu'nun talimatları doğrultusunda kent genelinde korona virüsle mücadelede etkin çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara Caddesi üzerinde halk otobüslerini durdurarak, sürücüler ve araçların evrak kontrolünü gerçekleştirdi. Polis ekipleri eşliğinde ortak uygulama yapan Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğüme bağlı Trafik Zabıta ekipleri ise halk otobüslerindeki yolcu sayılarını not alarak polis ekiplerine bildirdi. Yapılan uygulamada zabıta ekipleri otobüslerdeki yolcuların HES kodu sorgulamasını yaptı. "Hayat Eve Sığar" uygulaması ve E-Devlet kapısı üzerinden yapılan HES kodu sorgulamasının ardından vatandaşlara maske dağıtımı yapıldı. - AKSARAY

Son dakika haberleri! Kırmızı kategorideki Aksaray'da halk otobüsleri denetlendi
Son dakika haberleri! Kırmızı kategorideki Aksaray'da halk otobüsleri denetlendi
Son dakika haberleri! Kırmızı kategorideki Aksaray'da halk otobüsleri denetlendi
Son dakika haberleri! Kırmızı kategorideki Aksaray'da halk otobüsleri denetlendi
Son dakika haberleri! Kırmızı kategorideki Aksaray'da halk otobüsleri denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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