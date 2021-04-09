Son dakika haberleri! Kırmızı kategorideki Adıyaman'da, koronavirüs denetimi

Son dakika gündem haberi: ADIYAMAN'da, polis ekipleri koronavirüs denetimi yaptı.

ADIYAMAN'da, polis ekipleri koronavirüs denetimi yaptı.

Koronavirüs risk haritasında kırmızı kategoride yer alan yüksek riskli iller arasındaki Adıyaman'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde maske ve sosyal mesafe kuralı denetimi yaptı. Kentte yoğunluğun yaşandığı bölgelerde denetim yapan ekipler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri yönünde uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN