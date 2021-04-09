Son dakika haberleri! Kırmızı kategorideki Adıyaman'da, koronavirüs denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Kırmızı kategorideki Adıyaman'da, koronavirüs denetimi

Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Kırmızı kategorideki Adıyaman'da, koronavirüs denetimi

Son dakika gündem haberi: ADIYAMAN'da, polis ekipleri koronavirüs denetimi yaptı.

Yerli aşıda sevindiren gelişme: Faz 2 çalışmalarının 2. doz uygulaması bugün tamamlanıyor
Yerli aşıda sevindiren gelişme: Faz 2 çalışmalarının 2. doz uygulaması bugün tamamlanıyor
Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef
Vaka ve ölüm sayıları patladı, Bakan Koca'dan özeleştiri geldi: Önlemleri gevşettik maalesef

ADIYAMAN'da, polis ekipleri koronavirüs denetimi yaptı.

Koronavirüs risk haritasında kırmızı kategoride yer alan yüksek riskli iller arasındaki Adıyaman'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde maske ve sosyal mesafe kuralı denetimi yaptı. Kentte yoğunluğun yaşandığı bölgelerde denetim yapan ekipler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri yönünde uyardı.


Son dakika haberleri! Kırmızı kategorideki Adıyaman'da, koronavirüs denetimi
Son dakika haberleri! Kırmızı kategorideki Adıyaman'da, koronavirüs denetimi
Son dakika haberleri! Kırmızı kategorideki Adıyaman'da, koronavirüs denetimi
Son dakika haberleri! Kırmızı kategorideki Adıyaman'da, koronavirüs denetimi
Son dakika haberleri! Kırmızı kategorideki Adıyaman'da, koronavirüs denetimi
Son dakika haberleri! Kırmızı kategorideki Adıyaman'da, koronavirüs denetimi
Son dakika haberleri! Kırmızı kategorideki Adıyaman'da, koronavirüs denetimi
Son dakika haberleri! Kırmızı kategorideki Adıyaman'da, koronavirüs denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Dilan Çıtak Demet Özdemir
Spor Diego Hakan Kutlu Ümit Öztürk Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Kırmızı kategorideki Adıyaman'da, koronavirüs denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 13:38:19. #1.15#
title