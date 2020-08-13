Son dakika haberleri: Kırmızı ışıkta geçince karşıdan gelen otomobille çarpıştı...Kaza anı kamerada Son dakika gelişmesine göre Kırmızı ışıkta geçince karşıdan gelen otomobille çarpıştı.

Kırmızı ışıkta geçince karşıdan gelen otomobille çarpıştı...Kaza anı kamerada

BATMAN - Batman'da dikkatsiz sürücüler kazaya sebep verdi. O anlar mobeseye yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde mobeselerin kaydettiği trafik kazalarının görüntülerini paylaşmaya devam ediyor. Batman'da kırmızı ışıkta geçen bir otomobil kavşakta hareket eden otomobile çarpıştı, çarpışma sonucu aracın kapıları yerinden koptu. O anlar mobeselere saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA