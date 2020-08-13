Son dakika haberleri: Kırmızı ışıkta geçince karşıdan gelen otomobille çarpıştı...Kaza anı kamerada
Son dakika gelişmesine göre Kırmızı ışıkta geçince karşıdan gelen otomobille çarpıştı.
13.08.2020 11:52 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:46
Kırmızı ışıkta geçince karşıdan gelen otomobille çarpıştı...Kaza anı kamerada
BATMAN - Batman'da dikkatsiz sürücüler kazaya sebep verdi. O anlar mobeseye yansıdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde mobeselerin kaydettiği trafik kazalarının görüntülerini paylaşmaya devam ediyor. Batman'da kırmızı ışıkta geçen bir otomobil kavşakta hareket eden otomobile çarpıştı, çarpışma sonucu aracın kapıları yerinden koptu. O anlar mobeselere saniye saniye yansıdı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA