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Son dakika haberleri... Kırmızı ışıkta geçen kamyonetin otomobile çarpma anı kamerada

Son dakika haberleri... Kırmızı ışıkta geçen kamyonetin otomobile çarpma anı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Sarıyer'de kırmızı ışıkta geçen kamyonetin otomobile çarpma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de kırmızı ışıkta geçen kamyonetin otomobile çarpma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Sarıyer Kilyos Sarıyer Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir kamyonet yan yoldan gelen 34 VA 3660 plakalı otomobile çarpmıştı. Kaza sonunda iki kişi yaralanmıştı. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntüde, otomobilin kırmızı şıkta beklediği yeşil ışık yandığı zaman hareket ettiği görülüyor. O esnada hızla gelen kamyonetin araca çarptığı görülüyor. - İSTANBUL

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