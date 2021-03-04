Son dakika haberleri: Kırmızı bölgedeki Tokat'ta, sokaklardaki yoğunluk artıyor
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Son dakika haberleri: Kırmızı bölgedeki Tokat'ta, sokaklardaki yoğunluk artıyor

04.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:49
Son dakika haberleri: Kırmızı bölgedeki Tokat'ta, sokaklardaki yoğunluk artıyor

Son dakika habere göre TOKAT'ta koronavirüs vakalarının artış göstermesine rağmen, gün içerisinde parklar, meydanlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

TOKAT'ta koronavirüs vakalarının artış göstermesine rağmen, gün içerisinde parklar, meydanlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde, Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 20-26 Şubat'ta Covid-19 vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 6'da Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Rize ve Tokat yer aldı. Tokat'ta, geçen hafta vaka sayısı 100 binde 149,20 olurken, bu hafta 166,50 olarak tespit edildi. Buna rağmen vatandaşlar park, bahçe, meydanlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile kent cadde ve sokaklarındaki yoğunluğun daha da arttığı görüldü.

'HERKES DİKKAT ETMELİ'

İnsanların artık evde sıkıldıklarını ifade eden Bülent Özilci, "Alınan tedbirler yeterli değil. Ama şu da bir gerçek, insanlar çok sıkıldığı ve bunaldığı için kendini dışarıya atıyor. Buna rağmen her şeyi devletten beklemek gerekmiyor. Halkın da kendisinin azami derecede dikkat etmesi, maskeyi takması, sosyal mesafeye uyması, kalabalık ortamlara çok girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bunlar olursa en azından yüksek seviyelerden az seviyelere düşeriz. Ama bunlar olmazsa her ne kadar canımız sıkılsa da kurallara uymak zorundayız" dedi.

'KURALLARA UYAN YOK'

Kurallara kimsenin uymadığı söyleyen üniversite öğrencisi Burak Korkmaz ise, "Vakalar Tokat'ta çok arttı. Düzeleceğini sanmıyorum, çünkü kurallara kimse uymuyor. Önlemlerin biraz daha fazla arttırılması lazım. Biz öğrenciyiz, okulların açılmasını istiyoruz. Uzaktan eğitim bir şeye yaramıyor. Yüz yüze olduğu gibi olmuyor" diye konuştu.

'TEDBİRLERİ HİÇE SAYIYORUZ'

Vatandaşın bilinçlenmesi gerektiğine dikkat çeken Yaşar Elibol, "Ben de dahil bilinçsiz kişiler, bu virüs var mı, yok mu, diye halkı kandırıyorlar ama kendilerini kandırıyorlar. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emniyet, jandarma asayiş hep bize hizmet ediyor, biz de hiçe sayıyoruz. Sonra virüs geçer diyorlar. Nasıl geçsin? Doğu Anadolu kadar yok mu Tokat. Medeni şehir ama, kişiler cahil, medeniyetsiz olduğu için aldırış etmiyorlar" ifadelerini kullandı.

Ahmet Sever ise, "Alınan tedbirler yeterli ama vatandaşımız uymuyor. Vatandaşların uygulamasında sıkıntı var. Yetkililerin daha dikkatli olması lazım. İnsanları daha da bilinçlendirmek, uyarmak lazım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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