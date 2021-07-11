Son dakika haberleri: Kırkpınar'da ikinci tura yükselen başpehlivanlar belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Kırkpınar'da ikinci tura yükselen başpehlivanlar belli oldu

Son dakika haberleri: Kırkpınar'da ikinci tura yükselen başpehlivanlar belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Edinilen son dakika haberine göre 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin birinci turunda rakiplerini yenen 27 başpehlivan ikinci tura yükseldi.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin birinci turunda rakiplerini yenen 27 başpehlivan ikinci tura yükseldi.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü tüm hızıyla devam ediyor. Sarayiçi Er Meydanı'nda kura çekiminin ardından 54 başpehlivan kol bağlayarak güreş tuttu. Rakiplerini yenen 27 başpehlivan tur atlayarak 2. tura yükseldi.

2. tura yükselen başpehlivanlar şöyle: "Kürşat Şevki Korkmaz, Serkan Serttürk, Salih Erinç, Osman Aynur, Hüseyin Gümüşalan, Orhan Okulu, Hüseyin İyican, İsmail Erkal, İsmail Koç, Furkan Durmuş Altın, Şaban Yılmaz, Yalçın Üncül, Faruk Akkoyun, Serhat Gökmen, Fatih Atlı, Özkan Yılmaz, Fatih Koyuncu, Cengizhan Şimşek, Tanju Gemici, Yıldıray Akın, Mecit Yıldırım, Ali Gürbüz, Ertuğrul Dağdeviren, Salih Dorum, Recep Kara, Kaan Kaya, Mustafa Batu."

İkinci tur güreşleri ilerleyen saatlerde başlayacak. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Sam Düm Tek Tek Kartal Tibet Kaan Yıldırım
Spor Erol Bulut Burak Elmas Metin Oktay Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Kırkpınar'da ikinci tura yükselen başpehlivanlar belli oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 01:17:22. #1.16#

title