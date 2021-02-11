Son dakika haberleri! Kırklareli Valisi Bilgin Pınarhisar'da yatırımları inceledi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Pınarhisar ilçesinde yatırımları inceledi.

Vali Bilgin, Dere Mahallesi'ne yapılacak 112 Acil İstasyonu alanı, hayvan bakım merkezi, halk kütüphanesi alanı ile spor tesislerinde incelemede bulundu.

Kaymakam Mehmet Kılıç ve Belediye Başkanı İhsan Talay'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Bilgin, yatırımların hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Kentte her alanda büyük yatırımlar yapıldığını ifade eden Bilgin, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop