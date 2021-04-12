Son dakika haberleri | Kırklareli'nden kısa kısa

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Son dakika haberine göre ??????? Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

??????? Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Özalp ziyarette, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünün kutlu olması temennisinde bulundu.

Polis ekiplerinin kuruluşundan itibaren vatandaşların can ve mal güvenliği için özverili bir şekilde çalıştığını ifade eden Özalp, huzur ve güvenliğin sağlanması için 24 saat esasına göre görev yaptıklarını belirtti.

Fedakarca görev yapan polis memurlarını tebrik eden Özalp, şehit polis memurlarını rahmet, gazileri ise şükranla andıklarını söyledi.

İlçe Emniyet Müdürü Turgay Kovancı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dönel kavşak yapım çalışması

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, dönel kavşak yapım çalışmalarını inceledi.

Özalp, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Devlet Mahallesi Mahmut Erbil Caddesi yeni bir dönel kavşak yapıldığını ifade eden Özalp, ilçe trafiğini rahatlatmak amacıyla çalışmalarda bulunduklarını belirtti.

Özalp, ekiplerin kısa sürede çalışmalarını tamamlayacağını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran