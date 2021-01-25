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Son dakika haberleri | Kırklareli'nden kısa kısa

25.01.2021 10:07 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:10
Son dakika haberleri | Kırklareli'nden kısa kısa

Son dakika haberi: Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde sokak hayvanlarına mama takviyesi yapıldı.

Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde sokak hayvanlarına mama takviyesi yapıldı.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Hayvan Besleme Gruplarınca, sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere mama bırakıldığı belirtildi.

Kısıtlama günlerinde sokak hayvanlarının yiyecek ve su ihtiyaçlarının karşılandığını ifade edilen açıklamada, can dostlarına destek olan herkese teşekkür edildi.

Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

Kırklareli Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Vefa Sosyal Destek Grupları'nın vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığını belirtildi.

Açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grupları'nın önemli bir görevi yerine getirdiklerini ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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