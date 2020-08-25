Son dakika haberleri! Kırklareli'nden kısa kısa Son dakika habere göre Kırklareli Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikalarda dezenfekte çalışması yaptı.

Kırklareli Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikalarda dezenfekte çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Keismoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeni ile ekiplerin dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Cadde, sokak, fabrika, işletme, otobüs gibi ihtiyaç duyulan her alanda dezenfeksiyon çalışmaları yaptıklarını ifade eden Kesimoğlu, vatandaşlarında salgına karşı dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini bildirdi.

İşletmeler denetlendi

Lüleburgaz Tarım ve Orman Müdürlüğünce klinikler ve mezbahalar denetlendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğün yapılan açıklamada, hastalıklardan ari çalışmaları kapsamında denetimler gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, denetimlerin yanı sıra büyükbaş hayvanlarda şap aşılamasının da sürdürüldüğü ifade edildi.

Avcılar denetleniyor

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce avcılar denetleniyor.

Şube Müdürü Murat Deniz, yaptığı yazılı açıklamada, ekiplerin gece gündüz denetimlerini gerçekleştirdiğini bildirdi.

İki günde 56 avcının denetlendiğini ifade eden Deniz, bir kişi hakkında işlem yapılmış, üveyik ile 6 adet ses çıkaran düzeneğe el konulduğunu belirtti.

Kaynak: AA