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Son dakika haberleri... Kırklareli'nden kısa kısa

Son dakika güncel haberi: Kırklareli'nde "Arılı Kovan Dağıtım Projesi" kapsamında arılı 30 kovan dağıtıldı.

Son dakika haberleri... Kırklareli'nden kısa kısa
25.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:12

Kırklareli'nde "Arılı Kovan Dağıtım Projesi" kapsamında arılı 30 kovan dağıtıldı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen proje ile Şükrüpaşa köyündeki 6 üreticiye törenle kovanları teslim edildi.

Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, yaptığı açıklamada, "Arılı Kovan Dağıtım Projesi"nin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Kovan maliyetlerinin yüzde 25'ini üreticilerin, yüzde 75'ini de İl Özel İdaresinin karşıladığını ifade eden Özel, arı yetiştiricilerinin daha modern kovanlarda ve bölgeye has Trakya arısı ile bal üretimi yapmalarını amaçladıklarını belirtti.

Hasat kontrol çalışmaları

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasat kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerin Babaeski ilçesinde hasat çalışmalarını incelediği belirtildi.

Çiftçilerin büyük emek ve masrafla ürettiği hububatın kayıpsız şekilde hasat edilmesi için kontrol çalışmalarının yürütüldüğü aktarılan açıklamada, biçerdöverlerle hasat edilmeleri sırasında meydana gelen dane ve sap kayıplarını önlemenin amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, çiftçilere biçerdöver ile hasat konulu çiftçi mektuplarının iletildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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