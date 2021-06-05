Son dakika haberleri... Kırklareli'ndeki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı
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Son dakika haberleri... Kırklareli'ndeki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı

Son dakika haberleri... Kırklareli'ndeki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kırklareli'ndeki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Kırklareli'ndeki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kırklareli Adliyesine getirilen şüphelilerden M.H, T.G, B.O, H.K, C.A, A.Ş, A.C, C.Ö, yabancı uyruklular K.N. ve F.S.U. ile eşi F.D.U, savcılıktaki ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edildi.

Zanlılardan F.S.U, F.D.U, M.H, C.A. ve K.N tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kent merkezi, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde 1 Haziran Salı günü düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu kadın ile taksi şoförleri ve otel çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada suçtan elde edildiği değerlendirilen 24 bin lira ile tabanca ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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