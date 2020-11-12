Son dakika haberleri: Kırklareli'ndeki fuhuş operasyonunda bir zanlı tutuklandı
12.11.2020 09:33 | Son Güncelleme: 12.11.2020 09:36
Gelen son dakika haberlerine göre Kırklareli'nde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Kırklareli'nde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Babaeski ilçesinde 5 kadına zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan İ.Ç. ve F.K'nin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Zanlılardan İ.Ç. tutuklandı, F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran