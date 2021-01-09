Son dakika haberleri... Kırklareli'nde yaban domuzlarının ölümü araştırılıyor
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Son dakika haberleri... Kırklareli'nde yaban domuzlarının ölümü araştırılıyor

09.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 09.01.2021 16:00
Son dakika haberleri... Kırklareli'nde yaban domuzlarının ölümü araştırılıyor

Edinilen son dakika haberine göre Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden, yaban domuzlarının devlet avlaklarında ölü bulunmasına ilişkin araştırma başlatıldığı bildirildi.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden, yaban domuzlarının devlet avlaklarında ölü bulunmasına ilişkin araştırma başlatıldığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, ilin kuzeyinde yer alan devlet avlaklarında bir süredir gözlemlenen yaban domuzu ölümü vakalarına ilişkin, duyarlı avcılar tarafından bildirimler yapıldığı belirtildi.

Kırklareli Valiliği ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bilgisi dahilinde konunun takip edildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Konu, müdürlüğümüzce takip edilmekte olup ölümlerin olası nedenlerinin araştırılması ve her türlü hayvana bulaşıcılık riskine karşı alınacak önlemlerin planlanabilmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte çalışılmaktadır. Buna göre ölen yaban domuzlarından veteriner hekimlerce numune alınmış olup numuneler inceleme aşamasındadır. Elde edilecek bulgular ve yapılacak değerlendirmeler ışığında yaban hayatımızın korunması adına gerekli çalışmalar ilgili kurumlarca yürütülerek, kamuoyu bilgilendirilecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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