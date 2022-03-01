Son dakika haberleri | Kırklareli'nde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ile yakalanan kişi gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Kırklareli'nde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ile yakalanan kişi gözaltına alındı

AA, Özgün Tiran - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Kırklareli'nde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ile yakalanan kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... Kırklareli'nde üzerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde üzerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Yayla Mahallesi Şehit Anıl Yalap Sokak'ta şüphe üzerine G.K'nın üzerinde arama yaptı.

Aramada 1,68 gram esrar, ruhsatsız silah ile 10 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Ruhsatsız Silah, Uyuşturucu, Kırklareli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title