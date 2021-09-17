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KIRKLARELİ - Uluslararası uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
KIRKLARELİ - Uluslararası uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu getirildiği bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin kara sınırından geçirdikleri uyuşturucuyu otomobille İstanbul'a sevk edecekleri öğrenildi.

Ekipler, bir süre sürdürdükleri fiziki takibin ardından Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Bulgaristan'a sınırı bulunan Demirköy ilçesinde 4'ü Bulgaristan vatandaşı 5 kişi yakalandı. Ekipler, Tekirdağ'da da 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında 21 kilogram skunk, 10 gram metamfetamin, 3 el telsizi, 3'ü Bulgaristan plakalı 7 araç, 2 bilgisayar, 10 cep telefonu, 4 pasaport, 42'si Bulgaristan GSM şirketlerine ait 47 SIM kart, 7 hesap defteri ile 10 bin avro ele geçirildi.

Suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Bulgaristan uyruklu Y.M.B'nin İstanbul'daki evinde yapılan aramada da suçtan elde edildiği düşünülen 55 bin avro bulundu.

İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde diğer suç örgütü üyelerinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kırklareli'nde gözaltına alınan 7 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden A.N, M.B. ve Y.M.B. tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KIRKLARELİ - Uluslararası uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı

KIRKLARELİ - Uluslararası uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı

KIRKLARELİ - Uluslararası uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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