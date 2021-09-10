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Son dakika haberleri: Kırklareli'nde "uluslararası silahlı suç örgütü ve uyuşturucu ticareti" davası

AA / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Kırklareli'nde

Son dakika haberleri: Kırklareli'nde "uluslararası silahlı suç örgütü ve uyuşturucu ticareti" davasında 7'si firari 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli'nde "uluslararası silahlı suç örgütü ve uyuşturucu ticareti" davasında 7'si firari 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanıklar, uyuşturucu ticareti, silahlı örgüt kurmak ve silahlı örgüte üye olmak suçlarından yargılandı.

Mahkeme Başkanı Hüseyin Gedik'in, gelen belgeleri okumasıyla başlayan duruşma, sanık savunmalarıyla devam etti.

Tutuklu sanık K.C. savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Demirköy ilçesinin İğneada beldesinden İstanbul'a dönüşte polislerin durdurduğunu ifade eden K.C, polis ekiplerinin her iki araçta arama yaptıklarını belirtti.

Aramada kendisinin bulunduğu aracın bagajındaki semaver içinden uyuşturucu çıktığını polislerden öğrendiğini iddia eden K.C, uyuşturucu ile herhangi bir bağının olmadığını savundu.

K.C, diğer sanıklara baskı yaptığı iddiasının da doğru olmadığını, kimseye para vermediğini öne sürdü.

Duruşmada diğer sanıklar da savunmasını yaptı.

Bir süre ara verilen duruşmada, tutuklu sanıklar C.Ç, N.E. ve R.Ö'nün adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Olay

Kırklareli'nin Dolhan köyünde 21 Ocak 2020'de ormanlık alana planörden atıldığı ileri sürülen, içerisinde 52 kilogram skunk bulunan 6 çanta ele geçirilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yapmıştı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 15 kişi gözaltına almış, şüphelilerden 13'ü adli makamlarca tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Üçü yabancı uyruklu, firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri
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