Son dakika haberleri... Kırklareli'nde trafik kazası: 1 yaralı
25.02.2021 08:35 | Son Güncelleme: 25.02.2021 08:38
Son dakika gündem haberi: Lüleburgaz ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Lüleburgaz ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Enis Ç. (38) idaresindeki 34 BRP 889 otomobil TEM otoyolunun 15. kilometresinde Tuncay Ç. (53) yönetimindeki 06 DZ 5351 tıra arkadan çarptı.
Kazada sıkışan sürücü Ç, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarıldı.
Sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen