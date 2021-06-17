Son dakika haberleri! Kırklareli'nde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberleri! Kırklareli'nde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri! Kırklareli'nde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kırklareli'nde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu zanlı yakalandı.

Kırklareli'nde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen A.F. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine Kırklareli Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Üsküp beldesinde Suriye uyruklu A.F'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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