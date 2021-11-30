Son dakika haberleri: Kırklareli'nde silahlı kavgada hayatını kaybeden çocuğun cenazesi toprağa verildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi.

Yakınları tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morgundan alınan Seymen D'nin (16) cenazesi, Dernek Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine, Pınarhisar Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan babası Seçkin D. de katıldı.

Jandarma ve polis ekipleri cami avlusu ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Seymen D'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından yeni mezarlıkta toprağa verildi.

Lüleburgaz ilçesinin Güneş Mahallesi Gelincik Sokak'ta, 29 Kasım'da iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada Seymen D. hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.G, M.U. ve M.G tutuklanmıştı.

AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri

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