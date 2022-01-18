Son dakika haberleri... Kırklareli'nde silahlı kavgada 1 kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Kırklareli'nde silahlı kavgada 1 kişi öldü

Son dakika haberleri... Kırklareli'nde silahlı kavgada 1 kişi öldü
AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Kocasinan Mahallesi, Ülkü Sokak'ta bir işyerinin önünde Osman Boz (46) ile A.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ö. silahla Boz'a ateş etti.

Başından vurularak ağır yaralanan Boz, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Boz hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından otomobille bölgeden kaçan A.Ö, eski sanayi sitesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kırklareli'nde kangal köpeğinin kuzulara şefkati kameraya yansıdı

Kırklareli'nde kangal köpeğinin kuzulara şefkati kameraya yansıdı
AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri

Lüleburgaz, Kırklareli, Kocasinan, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title