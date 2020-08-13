Son dakika haberleri... Kırklareli'nde silahlı kavga: 1 yaralı
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Son dakika haberleri... Kırklareli'nde silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haberleri... Kırklareli'nde çıkan silahlı kavgada bir kişi başından yaralandı.

Son dakika haberleri... Kırklareli'nde silahlı kavga: 1 yaralı
13.08.2020 09:41 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:00

Kırklareli'nde çıkan silahlı kavgada bir kişi başından yaralandı.

Alınan bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen A.B. ile C.E. Karacaibrahim Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda karşılaştı.

İkili arasında çıkan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada C.E. silahla A.B'yi başından yaraladı.

Yaralı, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Buradaki ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan A.B, Edirne Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kaçan C.E. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın gerçekleştiği bölgede araştırma yapan ekipler, 2 silah ile 9 boş kovan ele geçirdi.

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Kaynak: AA

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