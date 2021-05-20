Son dakika haberleri: Kırklareli'nde seyir halindeyken lastiği alev alan gaz yüklü tankerdeki yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haber... Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki sıvılaştırılmış doğal gaz yüklü tankerinin alev alan lastiği söndürüldü.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki sıvılaştırılmış doğal gaz yüklü tankerinin alev alan lastiği söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Murat Güleç idaresindeki 34 BEE 703 plakalı gaz yüklü tanker, ilçe girişinde lastiğinin patlaması sonucu alev aldı.
Lastiğin yandığını fark eden sürücü Güleç, aracı yol kenarına çekerek yangın tüpüyle müdahale etti.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen