Son dakika haberleri... Kırklareli'nde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika haberleri... Kırklareli'nde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

AA, Çınar Türkmen - Güncel
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Son dakika haberleri... Kırklareli'nde park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Lüleburgaz ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yılmaz Mahallesi Edirne Caddesi'nde park halindeki 39 ABR 591 plakalı otomobilden duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Otomobilde hasar oluştu.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

Lüleburgaz, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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