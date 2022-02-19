Son dakika haberleri | Kırklareli'nde otomobilde bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberleri | Kırklareli'nde otomobilde bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | Kırklareli'nde otomobilde bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Kırklareli'nde otomobilde bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Kırklareli'nde otomobilde bulunan cesede ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Dün merkeze bağlı Karakoç köyü merasında otomobilin içinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark eden köylüler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmişti. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan araştırmada otomobilin içinde bulunan kişinin Fatih Ç. olduğunu ve tabancayla vurularak hayatını kaybettiğini belirlenmişti.

Fatih Ç'nin ölü olarak bulunduğu otomobil kiralık olduğu öğrenilmişti.

Olayla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlatmıştı. Çalışmalar kapsamında F.Ş. ile S.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kırklareli, Jandarma, 112 Acil, Fatih, 3. Sayfa, Haberler

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