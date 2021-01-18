Lüleburgaz'da otomobil yangını
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Lüleburgaz'da otomobil yangını

18.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:26
Lüleburgaz'da otomobil yangını

Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Lüleburgaz gişelerine yakın, Muhammed Ali Samancı yönetimindeki 22 DC 351 plakalı seyir halindeki otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Araçtan duman çıktığını fark eden sürücü otomobili durdurdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu.

Söndürülen yangında otomobilde maddi hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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