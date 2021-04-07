Son dakika haberleri | Kırklareli'nde otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberleri | Kırklareli'nde otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Kırklareli'nde otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberleri: Kırklareli'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fikret Elçi idaresindeki 59 YR 469 plakalı otomobil, Üsküpdere köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Sürücü Elçi, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Ebru Tuna ile Ahmet Gökhan Ağırman 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elçi'nin cesedi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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