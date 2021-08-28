Son dakika haberleri... Kırklareli'nde otomobil dere yatağına devrildi: 2 ölü
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Son dakika haberleri... Kırklareli'nde otomobil dere yatağına devrildi: 2 ölü

Son dakika haberleri... Kırklareli'nde otomobil dere yatağına devrildi: 2 ölü
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Kırklareli'nde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.

Kırklareli'nde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 59 ZG 444 plakalı otomobilin dere yatağına devrildiğini görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobildeki İlhan Özgür (44) ile Mustafa Vatansever'in (52) hayatını kaybettiğini belirledi.

Özgür ve Vatansever'in cenazeleri Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika haberleri... Kırklareli'nde otomobil dere yatağına devrildi: 2 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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