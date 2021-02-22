Son dakika haberleri... Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 30 kişiye 80 bin lira ceza verildi
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Son dakika haberleri... Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 30 kişiye 80 bin lira ceza verildi

22.02.2021 13:07 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:07
Son dakika haberleri... Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 30 kişiye 80 bin lira ceza verildi

Son dakika haberleri... Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 30 kişiye 80 bin lira ceza uygulandı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 30 kişiye 80 bin lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Lüleburgaz, Pınarhisar, Vize ve Demirköy ilçelerine bağlı köy ve beldelerdeki iki günlük denetimlerinde maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve yasak olduğu halde kahvehanede oturan 65 yaş ve üzerindekilerin de aralarında bulunduğu 30 kişi tespit edildi.

Bu kişilere 80 bin lira ceza uygulayan ekipler, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına riayet edilmesi yönünde anonslarla uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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