Son dakika haberleri! Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan restorandaki 25 kişiye 91 bin 350 lira ceza verildi
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Son dakika haberleri! Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan restorandaki 25 kişiye 91 bin 350 lira ceza verildi

01.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:37
Son dakika haberleri! Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan restorandaki 25 kişiye 91 bin 350 lira ceza verildi

Son dakika habere göre Kırklareli'nde bir restoranda toplu halde alkol tüketen 25 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 91 bin 350 lira ceza uygulandı.

Kırklareli'nde bir restoranda toplu halde alkol tüketen 25 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 91 bin 350 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor.

Babaeski, Lüleburgaz, Vize, Demirköy ve Pınarhisar ilçelerine bağlı köy ve beldelerde denetim gerçekleştiren ekipler, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde anonslarla uyarıda bulunuyor.

Denetimler sırasında maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve yasak olduğu halde kahvehanede oturan 65 yaş üzeri vatandaşları tespit eden ekipler, kurallara uymayan 25 kişiye toplam 91 bin 350 lira ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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