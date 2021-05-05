Son dakika haberleri... Kırklareli'nde koronavirüs denetimleri artarak devam ediyor
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Son dakika haberleri... Kırklareli'nde koronavirüs denetimleri artarak devam ediyor

Son dakika haberleri... Kırklareli'nde koronavirüs denetimleri artarak devam ediyor
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kırklareli'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede uygulanan tam kapanma sürecinde "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" devam ediyor.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede uygulanan tam kapanma sürecinde "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" devam ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaya, araç ve kısıtlamadan muaf olan işletmeleri denetliyor.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, denetimlerin hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

Denetimlerin zaman zaman drone ile sürdürüldüğü bildirilen açıklamada, kurallara uymayanlar hakkında gerekli cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

Kısıtlama nedeniyle vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek grupları tarafından karşılandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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