Kendilerini "Polis muhabiri" olarak tanıttı, otomobilde uyuşturucu çıktı

Kırklareli'nde kendisini yerel bir gazetenin polis muhabiri olarak tanıtan ve üzerinden sahte kimlik kartı çıkan şüphelinin aracında 2 kilo 73 gram uyuşturucu, 2 tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 180 lira ele geçirdi.

Kırklareli'nde kendisini yerel bir gazetenin polis muhabiri olarak tanıtan ve üzerinden sahte kimlik kartı çıkan şüphelinin aracında 2 kilo 73 gram uyuşturucu, 2 tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 180 lira ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte basın kartı hazırlayan bazı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Ekiplerin başlattığı çalışmada V.Ç gözaltına alındı. Narkotik polisleri, Babaeski ilçesinde H.A. idaresindeki ve ön camında "Basın press" yazılı bir otomobili durdurdu. Durdurulan araçta sürücü ile yanındaki G.T'nin üzerinde yerel bir gazeteye ait sahte basın kartları olduğunu belirlendi.

Daha sonra araçta yapılan aramada 2 kilo 73 gram uyuşturucu, 2 tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 180 lira ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.A. ve G.T. ile diğer şüpheli V.Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı