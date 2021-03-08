Son dakika haberleri! Kırklareli'nde kadın astsubaylar yol denetiminde kadın sürücülere karanfil hediye etti
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Son dakika haberleri! Kırklareli'nde kadın astsubaylar yol denetiminde kadın sürücülere karanfil hediye etti

08.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:46
Son dakika haberleri! Kırklareli'nde kadın astsubaylar yol denetiminde kadın sürücülere karanfil hediye etti

Son dakika gündem haberi: Kırklareli'nde Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar trafik denetiminde durdurdukları kadın sürücülere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil armağan etti.

Kırklareli'nde Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar trafik denetiminde durdurdukları kadın sürücülere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil armağan etti.

Jandarma trafik ekipleri, Demircihalil köyü yakınlarında durdurdukları araçların kadın sürücülerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Daha sonra trafik güvenliği, Kovid-19 ve kadına şiddet konularında bilgilendirilen kadınlara karanfil hediye edildi.

Uygulamada, Motosikletli Trafik Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Çavuş Halide Leman Kanlı ile Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Suçları Kısım Amirliği Sorumlusu Birgül Er görev aldı.

Sürücüler, kadın jandarma personelinden karanfil almaktan mutlu olduklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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