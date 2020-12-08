Son dakika haberleri: Kırklareli'nde kaçak tütün operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberleri: Kırklareli'nde kaçak tütün operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

08.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:44
Son dakika haberleri: Kırklareli'nde kaçak tütün operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 730 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 730 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesinde bazı kişilerin kaçak tütün ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, 4 şüphelinin ev ve iş yerlerine düzenlediği operasyonda, 730 kilogram kaçak tütün, 55 bin sigara filtresi, 34 bin 920 sigara ağızlığı, 22 paket sigara sarma kağıdı ile metal sigara doldurma makinesi ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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