Son dakika haberleri | Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı
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Son dakika haberleri | Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

24.12.2020 11:44 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:49
Son dakika haberleri | Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberi: Kırklareli'nin Babaeski ve Vize ilçelerinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheliye ait evde 181 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli'nin Babaeski ve Vize ilçelerinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheliye ait evde 181 litre kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Babaeski ve Vize ilçelerinde piyasaya kaçak içki sürdükleri iddiası üzerine yaptığı operasyonda 2 şüpheliye ait evde 181 litre kaçak içki ele geçirdi.

Ekipler olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. - KIRKLARELİ

Son dakika haberleri | Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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