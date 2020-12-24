Son dakika haberleri | Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı
24.12.2020 11:44 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:49
Son dakika haberi: Kırklareli'nin Babaeski ve Vize ilçelerinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheliye ait evde 181 litre kaçak içki ele geçirildi.
Kırklareli'nin Babaeski ve Vize ilçelerinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheliye ait evde 181 litre kaçak içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Babaeski ve Vize ilçelerinde piyasaya kaçak içki sürdükleri iddiası üzerine yaptığı operasyonda 2 şüpheliye ait evde 181 litre kaçak içki ele geçirdi.
Ekipler olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı