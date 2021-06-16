Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 5 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 5 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Kırklareli Lüleburgaz ilçesine bağlı Akçaköy'de bulunan bir hayvan çiftliğinin yem deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların durumu ihbar etmesi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik müdahalesinin ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangında çok sayıda saman balyası kül olurken çiftlikte bulunan büyükbaş hayvanlar güvenli alanlara taşındı.

Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı

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