Son dakika haberleri | Kırklareli'nde FETÖ şüphelisi astsubay yakalandı
23.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:02
Son dakika haberleri: Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda, bir astsubay gözaltına alındı.
Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda, bir astsubay gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde düzenlediği operasyonda, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aranan astsubay F.K'yi yakaladı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran