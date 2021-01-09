Son dakika haberleri | Kırklareli'nde fabrikanın duvarına çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı
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Son dakika haberleri | Kırklareli'nde fabrikanın duvarına çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı

09.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:50
Son dakika haberleri | Kırklareli'nde fabrikanın duvarına çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir fabrikanın duvarına çarpan beton mikserinin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir fabrikanın duvarına çarpan beton mikserinin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Gümüş idaresindeki 06 GC 1428 plakalı beton yüklü mikser, Büyükkarıştıran beldesinde kontrolden çıkarak fabrikanın güvenlik binasına çarptı.

Kazada, sürücü aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

Sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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