Son dakika haberleri: Kırklareli'nde ev yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Kırklareli'nde ev yangını

Son dakika haberleri: Kırklareli'nde ev yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Atatürk Mahallesi'nde Emrah Çomar'a ait evden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, evde hasar oluştu. - KIRKLARELİ

Son dakika haberleri: Kırklareli'nde ev yangını
Son dakika haberleri: Kırklareli'nde ev yangını
Son dakika haberleri: Kırklareli'nde ev yangını
Son dakika haberleri: Kırklareli'nde ev yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Köyceğiz yangını Denizli sınırına dayandı
Köyceğiz yangını Denizli sınırına dayandı
Tarihi surlardan aracıyla inmek isteyince demir korkuluklara asılı kaldı! Sıkıştığı yerden kurtarılınca arkasına bile bakmadan kaçtı
Tarihi surlardan aracıyla inmek isteyince demir korkuluklara asılı kaldı! Sıkıştığı yerden kurtarılınca arkasına bile bakmadan kaçtı
Gecekonduda çıkan yangın kısa sürede etrafı sardı, bir kişi yaralandı! Korku dolu anlar kamerada
Gecekonduda çıkan yangın kısa sürede etrafı sardı, bir kişi yaralandı! Korku dolu anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Tuğba Özay Aleyna Tilki Mehmet Ali Erbil
Spor Eda Erdem Mete Gazoz Fatih Terim Hakan Reçber Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Kırklareli'nde ev yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 16:01:27. #1.15#

title