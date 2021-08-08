Son dakika haberleri: Kırklareli'nde ev yangını
Son dakika haberleri... Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Atatürk Mahallesi'nde Emrah Çomar'a ait evden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, evde hasar oluştu. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı