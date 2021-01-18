Son dakika haberleri | Kırklareli'nde ev arkadaşı tarafından kilitlendiği evde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
Gelen son dakika haberlerine göre Kırklareli'nde ev arkadaşı tarafından kapısı kilitlenen evde mahsur kalan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kırklareli'nde ev arkadaşı tarafından kapısı kilitlenen evde mahsur kalan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Gül E. (33) polis ekiplerine, İstasyon Mahallesi 2. Yeşil Sokak'ta bir apartmanın üçüncü katında mahsur kaldığını bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri Gül E'nin ev arkadaşı Uğur C. (26) tarafından evin kapısının kilitlendiğini belirledi.
Ekipler Uğur C'ye ulaşamayınca, mahsur kalan Gül E. itfaiye aracıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Gül E, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran